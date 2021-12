Sulelised ootasid praegust sula nagu taevamannat

Neile, kes on harjunud veest toitu otsima, on talv igal juhul paras proovikivi. Põhjast saabunud vesipapidki, kes samuti sageli madalatel veelõikudel toimetavad, ei armasta üleliia kõrget veetaset, sootuks siis kogu vett katvat jääkaant. Õnneks leidub jõgedel kärestikulisi lõike, mis püsivad päris kaua lahtistena ja veetaseme tõusugi korral on neis paigus ikka mõni madalam koht. Teistele sulelistele on talvine sula enamasti tõeline õnnistus.