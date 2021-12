Paroolid välja petnud küberkelm tühjendas pangakontot

Politsei alustas eile kriminaalmenetlust juhtumi suhtes, kus pühapäeval saadeti Pärnumaal elavale naisele teavitus panga e-posti imiteerivalt aadressilt sõnumiga, et veebikaupmees on tagastanud makse ja protsessi jätkamiseks tuleb vajutada kirjas märgitud lingile.

Pärnu politseijaoskonna eriasjade uurija Kati Vaheri sõnutsi tasub pettuse ohvriks langemise ennetuseks alati kontrollida, milliselt meiliaadressilt kiri on tulnud. Kui see tundub olevat tulnud kodupangalt, tasub alati oma panga kodulehelt järele vaadata, kas see on see aadress, mille kaudu pank inimesega tavaliselt suhtleb või mis on panga ametlik meiliaadress.