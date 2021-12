Koroonaviiruse tingitud isolatsioon pani eestimaalasi pealinnast eemale liikuma, sest mõisteti, et elada ja (kaug)tööd teha saab mujaltki. Juba on näha populaarsemaid piirkondi, Postimees kirjutas suvel, et Setomaal valitseb kinnisvarabuum ning ­ühtegi vaba talu enam saada polegi. Tõde on, et investorile annab kindluse tegevust alustada ning jätkata just stabiilne, veel parem kasvav tööjõuturg. Omavalitsus peab ­tegema investeeringud, et inimesed tuleksid.