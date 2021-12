Äridisainer: Ärge jääge normaalsuse taastumist ootama!

Pigem on edukaks osutunud vastupidine strateegia. Koroonaajal on ettevõtetele üle maailma edu toonud kiire uute võimaluste otsi­mine. Eestis on päris mitu näidet, kus restoranid mõtlesid kodus kokkamise võimalustele ja hakkasid müüma n-ö eine stardipakette, et klient saaks ise olla tippkokk, toimetada valmis ­pandud asjadega oma ­koduköögis. Sedalaadi eksperimendid ei ole kõik miljoniprojektid, aga Kuke kinnitusel kindlasti tõhusamad kui ootamine ja lootmine, et äkki kõik taastub.