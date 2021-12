Kuuenda juunioride maailmameistri tiitli võitnud pärnakas rääkis, et olud soosisid kiiret sõitu: tuult oli omajagu ja jääd kattis vesi. “Kui vesi on jääl, siis on hõrdetegur uisu ja jää vahel väiksem ja kiirused võivad päris suureks kasvada,” seletas Maalinn. Eile küündis tema tippkiirus 92,6 kilomeetrini tunnis, täna oli see lausa 102,6 kilomeetrit tunnis.