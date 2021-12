Ranna raamatukogu töötab Mai keskuses uue pesa leidmiseni

Ranna raamatukogu ärakolimine on plaanis alles siis, kui valmivad uued ruumid Koidula gümnaasiumi kunagises ujulas. Pärnu keskraamatukogu direktori Heinike Sinijärve ütlust mööda pole kolimisaeg kindel, aga enne tulevat sügist midagi ei muutu.

Sinijärve sõnutsi on paljud lugejad muret tundnud, kas ehk kaasnes oktoobris peetud kultuurikeskuse lõpupeoga seegi, et raamatukogu sulges uksed. „Raamatukogu on avatud kõikide nende võimalustega, mis seal on,” kummutas ta kartused. Lugejad saavad peale raamatute laenutamise kasutada internetti, printida, koopiaid teha.