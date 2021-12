Maakonna bussiliinidel nr 83 Pärnu–Vaskrääma–Surju-Saunametsa (Kikepera) ja nr 83-2 Pärnu–Uulu kool–Surju– Saunametsa (Kikepera) on sõitjaid Jaamakülast edasi Saunametsa poole olnud püsivalt väga vähe, suvisel ajal on nende arv peaaegu olematu. Kuid need liinid on ühtlasi maakonnas ühed esimesed, kuhu oli lisatud tellitavad peatused: Kruusaaugul ja Kikeperas, millega nende kahe liini bussijuhtidel on pikemalt kogemusi. “Seoses sõitjate vähesuse ja talviste libedate teedega tõstsid bussijuhid päevakorda laiendada tellimuse võimalust ka Jaamakülast Saunametsani,” ütles PÜTKi vanemlogistik Avo Rahu.