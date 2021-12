Ameerika vahetusõpetaja valis oma elu esimeseks välisreisiks Eesti

Nii mõnigi siinne tava, mida ameeriklanna Olivia LeBlanc on Pärnu ühisgümnaasiumi õpilastelt kuulnud, on tulnud naisele suure üllatusena. FOTO: Mailiis Ollino

Noormehe hääl teatab valjult klassinurgast, et igal aastal palkab nende pere ühe ­vana mehe jõuluvana mängima ja kinke ­jagama. Teine mainib, et neil süüakse verivorsti, vaadatakse ­telerist filmi “Üksinda kodus” ja võimalusel kihutatakse autoga jääl, külg ees. Kolmanda õpilase peres on aga tavaks saanud ­valida maakaardilt juhuslik riik, mida jõulupühade ajal külastada.