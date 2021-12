Sindi väliujulas käib vilgas elu talvekuudelgi

Sindi väliujula ohutusstendi kõrvale on paigaldatud silt “Taliujumine”. Samas on OÜ Virrexi ehitusmeestel käsil väliujuja veeala juurdepääsu parandamine. Lammutatud on vana puittrepp, mille astmed märjaga libedad ja ebaühtlaste vahedega.