Politsei tabas elukutselised vargad teolt

Politsei sai möödunud neljapäeval teate, et öö jooksul on Pärnus Vastla tänaval sisenetud garaaži ning varastatud kerghaagis ja selle peal olnud lumesaan. Päev hiljem sai politsei teate, et Sindi linnas Pärnu maanteel varastati öö jooksul ettevõtte garaažist traktor Kubota Aste, Tiki platvormhaagis ja mitmesuguseid tööriistu: tikksaag, ketaslõikur, akutrell, keevitusaparaat, trimmer, rootorniiduk, naelapüstol, ketassaag ja muud. Vargustega tekitati kokku kahju ligemale 33 000 eurot.