PHLi ühe eestvedaja Rivo Rehe sõnutsi tuli mõte luua selline liiga sellest, et praegu käivad paljud jäähokimängijad võistlemas Tallinnas ja Tartus. “Me tahtsime, et Pärnu kohalikud mängijad ei peaks kogu aeg nii kaugele sõitma,” ütles ta. Tõuke andis ka mullu jõulupühade ajal avatud jahutusseadmetega uisuväljak, tänu millele on hooaeg pikem ja jäähoki populaarsuski kasvanud.