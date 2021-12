Esiliigasse langenud Vaprus mängib tuleval hooajal siiski kõrgliigas

“Eile päeval Eesti jalgpalli liidu (EJL) presidendilt saadud uudis Viljandi Tuleviku jalgpalliklubi keerulisest olukorrast ja liigakohast loobumisest on kahtlemata kurb,” ütles Pärnu Vapruse juhatuse liige Karl Palatu klubi koduleheküljel avaldatud teates. Ta lisas, et ühtlasi on siin arutlemise koht, miks väikelinnaklubid on keerulisemas seisus kui suuremate linnade omad.