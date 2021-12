Minimalism: elu asjadega, mis toovad õnne

Sõna “minimalism” kuuldes kerkib silme ette tihti just selline pilt: vähe esemeid, valged seinad ja tihti inimesele ebaloomulik ­steriilsus. Tänavu ilmavalgust näinud raamatu “Minimalism. Vähem on parem” autor ja rahatarkuse edendaja pärnakas Liisi Kirch lükkab mitu selle elustiili ümber tiirlevat müüti ümber. “Et kodu on ideaalses korras … Mul on kolm väikest last,” naljatab naine. “Meie viieliikmelisel perel on auto – üks. Põhjus selleski, et vanavanemad elavad metsas,” selgitab Kirch, juhtides oma ­näidetega tähelepanu sellele, et minimalistlik elustiil on selle ­elaja nägu.