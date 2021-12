Paljudes kodudes algavad peksupühad, aga abi on lähedal

Mudilaste silmad löövad alati särama ja näole ilmub siiras naeratus, kui järsku prõmmib uksele valge koheva habemega punakuues jõuluvana. Samuti on lapsi, kelle veenõrevil silmad näevad tuppa astumas hoopis sinises mundris politseinikke.

Iseäranis jõulude ja aastavahetuse aegu on liiga paljudes kodudes vägivald niisama harilik kui kuusk ja vilkuvad värvilised tuled. Seda kinnitab politsei iga-aastane statistika.

Mõnegi varasema aastaga võrreldes tõotavad politsei vaatenurgast seekord tulla isegi võrdlemisi helged pühad. “Inimesed tahavad pikki pühi, aga politseile on rahulikum, kui need on nädalavahetusel,” tõdes Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt.