Süüdistaja ja kaitsja peavad Lihula mõrvari karistuse üle tulist võitlust

Isegi kui Tarraste pääseb teises kohtuastmes eluaegsest vangistusest – mis on kogu aeg olnud mõrvari ja tema kaitsja eesmärk –, pole Roosmaal tõepoolest sobiv rõõmustada. Nii nagu kogu ühiskond, mõistab temagi väga hästi, kui jõhkra kuriteo ta kaitsealune on korda saatud ja milliseid kannatusi see mees on väga paljudele inimestele tekitanud. Roosmaa on aga proff. Ta teeb oma tööd ja kaitseb Lihula tulis­tajat ­lõpuni välja. Ja teeb seda innuga.