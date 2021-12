Pärnakas jäi Tour de Ski avaetapil edesipääsust kaugele

Alev on varem öelnud, et Norras treenides keskendub ta distantsisõidule ega pane sprindile nii palju rõhku. “Hästi tahaks sõita alati, aga 15 kilomeetrit on praegu peamine,” ütles ta. Tippvormi loodab Alev saavutada veebruariks, kui toimuvad Pekingi taliolümpiamängud, kus tema põhidistantsiks on 15 kilomeetri klassikasõit.