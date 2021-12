Valgevene parimaks naisjalgpalluriks valitud Shcherbachenia asub juhendama Vapruse naiskonda

Pärnu Vapruse juhatuse liige Karl Palatu ütles, et nad on eelmisele peatreenerile (Kristina Bannikovale, K. H.) tehtud töö eest väga tänulikud, sest kahe esimese hooajaga meistriliigas suutis Vaprus ennast kohe tubli tabeli keskmikuna tõestada. “Soovime saavutatud taset kindlasti hoida ja arendada oma naiskonda edasi. Anastasija omab kõrgeid ambitsioone treenerina ning toetame teda ja naiskonda maksimaalselt järgmiste sihtide püüdmisel,” avaldas ta klubi kodulehel.

Shcherbachenia sõnas, et ootab huviga võimalust töötada kõrgliiga treenerina, sest see on tema jaoks uus proovikivi ja uus leht karjääris. “Alustades laste- ja noorte võistkondadega ja saades nendega head töökogemust noorte jalgpallis, tunnen naiskonna peatreeneri rollis endal suurt vastutust,” lausus ta.