Veealune fotograafia – natuke vähem ohtlik kui langevarjuhüpe

“Näeb välja nagu Rembrandt. Tegelikult on see vana pumbajaam, kus käiakse väga vähe, sest see pole atraktiivne. Ma pistsin pea sisse, nägin valgusega, mis seal sees on ...” jagab Maibach kogemust, kuidas väga hea pildigi võib saada ootamatust kohast. Seisame ühe Eestis tehtud foto ees näitusel “Mees, meri ja …”. Endla teatrigaleriis on teatrikülastajatel võimalik tema veealuseid fotosid lähedalt uudistada jaanuari keskpaigani.