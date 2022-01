Keskuslinnas langeb elanike arv, osavaldades kasvab

Samasugust tendentsi, et keskuslinna rahvaarv väheneb ja osavaldade oma kasvab, võis täheldada mullu. Tartu ülikooli Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa, kellel on doktorikraad inimgeograafias, nimetas mitu põhjust, miks inimesed linnast maale kolivad.

“Inimesed tahavad roheluses elada ja seal on odavam ka, see on kogu läänemaailmas niimoodi,” ütles Raagmaa. Maakohas on hõredam asustus, vähem müra, elamises sageli rohkem ruumi. Pealegi: mida kaugemal keskuslinnast, seda madalamad on kinnisvara hinnad.