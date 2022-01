Sallyle sobib rahulik, hooliv ja armastav kodu, kus ei ole väikesi lapsi. Koer on varjupaigas kiibistatu, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud parasiiditõrje, samuti on talle tehtud hammaste hooldus.

Kuna varjupaigal pole hiljem võimalik loovutatud looma kodu kontrollida, peab taustakontroll seda põhjalikum olema. Seetõttu valitakse uut omanikku hoolikalt. Eelistatakse inimesi, kel on kogemus seda tõugu või päästetud koertega, aga see pole eeltingimus.

Ahmisid toitu nagu tolmuimejad

Tõukoera ostu soovi korral soov tasuks end enne teemaga kurssi viia. “Aus kasvataja annab alati kaasa tõutunnistuse, seda ei saa tagantjärele vormistada, kui on soovi, ja see ei maksa palju,” täpsustas varjupaiga juht. Tõuloomaga saab tavaliselt kaasa ka veterinaarse europassi, veterinaararsti tervisetõendi ja kasvatamisjuhendi.

Tõsiselt võetav ohu märk on, kui looma kasvataja soovib tõutunnistuse eest saada suurt summat, sest see maksab kasvatajale vaid 15 eurot vormistamise tasu. “Kui tõutunnistust pole, siis enamasti ei ole vanemad vaimse või füüsilise tervise poolest aretusse sobivad või on nad juba ise segaverelised,” selgitas varjupaiga juht.

Tõutunnistus ja europass

Jälgida tuleb, millist tõutunnistust kaasa pakutakse – vahel võib saada sellise dokumendigi, millega hiljem midagi teha pole. “Kui ei tea, milline tõutunnistus välja näeb, küsige abi tõuühingust või Kennelliidust,” soovitas Juss ja rõhutas, et looma europass pole tõutunnistus. “Seda väljastab iga veterinaar ja see täidetakse ütluste põhjal.”

Aus kasvataja ei anna Jussi jutu järgi oma kutsikaid üle kusagil kohvikus, bensiinijaamas või parklas. Ostja peaks huvi tundma, mis keskkonnas tema tulevane pereliige kasvab. “Vaadata ei tasu seda, kas kasvataja kodus on keegi näksinud tapeeti või parketil küüne jäljed. See on pigem positiivne ja tähendab, et loomad liiguvad kodus vabalt ja on pereliikmed.”