“Ta on breigiareenil üks suuremaid ikoone, eeskujusid ja mõjutajaid kogu maailmas, kuulub tantsugruppi Wanted Posse ja breigirühmitusse The Flying Steps ning on ühtlasi võistluse Redbull BC One All Stars esindusnägu. Tema edulugu on olnud tavapärasest erinev, sest hoolimata kolmeaastaselt diagnoositud lastehalvatusest on tantsija õppinud sooritama käte peal uskumatuid akrobaatilisi trikke ning saavutanud legendi staatuse," tutvustas üle Eesti, sealhulgas Pärnus tegutseva tänavatantsukooli JJ-Street treener Lenel Karu.