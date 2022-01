Karjääri lõpetanud Jaak-Heinrich Jagor: Sportlase elu on emotsionaalsem ja lillelapselikum

Mäletan juba kooliajast, et 400 meetri jooks oli see kõige rängem – ala, kus paned terve distantsi nii, kuis torust tuleb, pärast veremaik suus. Ja sinna veel tõkked otsa … Miks küll valida selline ala? Kergejõustikus on neid ju kümneid! Jagor on ehe näide kõvast töömehest ja sellest, et midagi ei tule kergelt.