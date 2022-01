Pärnus algas energiahüvitise taotlemise torm, valdades tuleb teha palju selgitustööd

Ehkki avaldusi on vastu võetud vaid mõni päev, on osa taotluste menetlejaid juba tööga üle koormatud.

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar sedastas, et teisipäeva hommikul kella kümneks oli Pärnu linnavalitsusele esitatud 457 energiakulu hüvitamistaotlust, e-teeninduses oli pooleli veel 449 avalduse täitmine.

“Enamik taotlusi on esitatud elektroonselt, paberkandjal avaldusi on üksnes kuus. Samal ajal on inimestel palju küsimusi, millele võib vastuse leida linnavalitsuse kodulehelt,” märkis Roosaar.