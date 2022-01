“Ideed tulevad kogu aeg, minu jaoks oli suurem probleem, kuidas neid talletada. Üks väga hea sõber, briti kirjanik soovitas, et iga kord, kui tekib mõni hea mõte, kirjutad selle paberile ja viskad korvi,” tutvustas autor raamatu tekkelugu. Osaliselt sai ta teose kaante vahele tänu sellelegi, et ei passinud kogu oma paariks kuuks tekkinud pereelust vaba aega Netflixis. Uue romaani nutsakate jaoks on tal aga uus korv juba olemas.