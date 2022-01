“Meil oli seda võitu lihtsalt nii-nii väga vaja. Meil on viimasel ajal palju ebaõnne olnud: eelmise aasta lõpus saime ju viis mängu alla viie punkti tappa. Motivatsioon läks maha ja Pärnut hakati juba maha kandma. Ütlesin, et ärge kandke meid veel kuhugi, küll me sellest välja tuleme. Ja näed, tulimegi – vägev võit! Olen poiste üle üliuhke!” vuristas tiimi eestvedaja ühe hingetõmbega.