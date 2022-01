Vast tituleeritud emeriitdotsendid: Pärnu kolledžis töötamine on kõige imelisem asi, mis meiega sai juhtuda

Tellijale

Teeme kohe alguses selgeks, mida emeriitdotsendi tiitel tähendab.

Tooman: Minule tähendab see eelkõige seda, et ma tunnen ennast kolledžisse kuuluvana, seda nii kaua, kui mul elupäevi antud. Ma ei lähe niisama ühel päeval pensionile ega leia end seisust, et kunagi olin keegi. Jään jätkuvalt kolledži perre, saan olla osaline.

Esialgu on meil ju tööleping, me töötame edasi, kuid põhi­mõtteliselt on see eluaegne tiitel ja tunnustus selle eest, mis siis nende aastate jooksul tehtud on.