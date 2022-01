Pärnu korvpallinaiskonna liider valiti kuu parimaks

“Meid on naiskonnas vähe ja mul tuleb teha kõike nii rünnakul kui kaitses,” ütles Pärnu ühisgümnaasiumi 12. klassi õpilane Sutt alaliidu vahendusel.

Sutt on tänavu kaheksa matšiga panustanud keskmiselt 19 punkti, 3,6 lauapalli, 2,4 söötu ja 1,5 vaheltlõiget. Katrin Kalliti hoolealused on kogunud üheksast mängust viis võitu ja asuvad 11 naiskonna hulgas viiendal kohal. Samal ajal on esikolmik vaid võidu kaugusel.