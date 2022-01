Seetõttu tuletab ilmateenistus meelde, et tuleb olla väga tähelepanelik ja pidevalt ilmaprognoosi jälgida. Samuti tuleks järgida päästeameti soovitusi, et riski vältida.

Lääne-Eestile on antud teise astme hoiatus. FOTO: Ilmateenistus.ee

Tallinna tehnikaülikooli mereinstituudi prognoosi kohaselt ulatub merevee tase homme hommikupoolikul Pärnus kuni 110 sentimeetrit üle keskmise. Pärnu linna kriitiline piir, kui vesi tänavatele valgub, on 180 sentimeetrit üle keskmise.

Ööl vastu homset pilvisus tiheneb. Sajab lörtsi ja vihma. Hommikul loode poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on lörtsi- ja lumehooge. Puhub loodetuul 8–14, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 15–20, puhanguti kuni 27 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on –1 kuni +3 kraadi.