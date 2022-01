Kallis elekter tõstab hoolekandeteenuste ja lastehoidude hindu

Mais valminud ridaelamuboksis Oja tänaval maksis ööpäevane erihooldusteenus seni 315 eurot, kuid veebruarist on selle hind omaosalusena 365 eurot. FOTO: Mailiis Ollino

Sellal kui elektri hind ülespoole rallib, hakkab nende mõju laienema teistessegi valdkondadesse. Kui toidutootmine muutub elektri mitmekordistunud hinna pärast kallimaks, kajastub see peagi toidu hinnas. Mõjutatud saavad teisedki valdkonnad ning nüüd on seda näha hoolekandes, kus elekter on üks põhikuludest tööjõu tasude järel.