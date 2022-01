Metsaülem Heiki Ärm: Oleme nagu rahvaülikool

Möödunule vaadates oli Laiksaare kant üks kuuest kroonumetskonnast, mis moodustati 1827. aastal Liivimaa kubermangu Eesti alal, Pärnumaa esimene. Nii et riigimetsa on piirkonnas majandatud vähemalt kümme inimpõlve ja järjepidevus püsib. Seda enam, et RMK Pärnumaa metskonna metsaülema Heiki ­Ärmi isa Aavo Ärm määrati Laiksaarde metsaülemaks 1967. aastal ning tema väike poeg vaatas suuril silmil tollase metsapunkti töölistele ehitatud kahekorruse­lisi barakkelamuid ja küsis taadilt, kas nad jõudsid linna.