Spordisaalis on maha joonistatud kolme korvpalli ja võrkpalli väljaku jooned. Peale selle toimuvad spordisaalis igapäevaselt saalihoki, jalgpalli, kangoo jump’i, kergejõustiku, võrkpalli ja lauatennise treeningud. Harrastada saab käsi- ja sulgpalligi.

Pallimängusaalis on juba läbi viidud Eesti meistrivõistlused Kreeka-Rooma, naiste ja meeste vabamaadluses ning sumomaadluses.

Spordisõprade käsutuses on 110ruutmeetrine jõusaal, mis on sisustatud 20 harjutuskohaga. “Tundub, et jõusaal oli kõige oodatum – käiakse üle kogu Lääneranna,” lausus Lääneranna spordikooli direktor ja maadlustreener Janar Sõber, kelle sõnutsi oodati uut halli juba aastakümneid.