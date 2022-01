Häädemeeste täpsuskütid tõid MMilt üheksa medalit

“Kuna pandeemia tõttu on reisimine piiratud, toimusid võistlused virtuaalselt posti teel. Kokku osales MMil 59 maailma paremat ammulaskjat. Osa võeti nii kergeammu kui keskaegse ammu võistlusklassis,” kommenteeris sisetingimustes lastud võistlusi Häädemeeste amburi klubi liige Ain Järvesaar, kes ühtlasi on Eesti alaliidu peasekretär.

Järvesaar avaldas rõõmu kõikide eestlaste üle. “Eesti amburite liit tähistab sel aastal 45. tegutsemisaastat ja mul on hea meel, et meie amburid on jätkuvalt maailma tasemel ja suudavad tuua koju kõrgeid kohti pea igalt võistluselt,” rõõmustas ta ja lisas, et WCSA maailmarekordeid on eestlaste käes suisa 26.