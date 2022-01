“Alterique on meile suureks abiks, kuna tagaliinis oli Siim-Markus Postile abi vaja. Saame juurde ühe andeka ja kiire mängumehe, kes suudab nii skoori teha kui teistele olukordi tekitada. Loodame, et ta kohaneb oma esimesel Euroopa aastal kiiresti, ja usun, et annab meeskonnale kõvasti kvaliteeti ja teravust juurde ning on kindlasti fännidelegi atraktiivne,” iseloomustas pärnakate peatreener Heiko Rannula, kes pärast ühemängulist koroonapausi naasis meeskonna juurde. Eelmises mängus juhendas satsi abitreener Gert Kullamäe.