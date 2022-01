“Maine on see, mida teist kõneldakse, kui teid ennast toas ei ole. Järelikult on maine teie enda tehtud, aga teiste kinnistatud,” jõudis Treier koolitajale ning tele- ja raadioajakirjanikule kohaselt pausi pidamata oma loenguga “Meedia – kas sõber või vaenlane?” lõpusirgele. Ta lisas, et samal ajal kui õpetaja kutse suhtes on ootused kasvanud, on inimestele jäänud tähtsaks armastatud meediakanalidki, ehkki ootused neist paljude suhtes on pigem langenud.