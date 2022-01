Algavad meeleolu parandamise e-kursused

Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa kutsub üles vaimsesse tervisesse panustama just keerulisel ajal. FOTO: Tairo Lutter

Mittetulundusühing Peaasi ­tegi eile üleskutse haarata vaimsel tervisel sarvist ja sellesse teadlikult panustada. Eriti tähtis on see nüüd, kui käes on aasta rusuvaim aeg.