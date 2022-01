Vaprus täiendas ridu kuus aastat välismaal pallinud ründajaga

Enne Paidega liitumist ajas Kauber kuus aastat palli taga välismaal, esindades Soomes Turu Palloseurat ja Ekenäs IFi, Sloveenias NK Krkat ja NK Tomlinit, Lätis FK Jelgavat ning Walesis The New Saints FC-d, kellega tuldi riigi meistrikski.

Eesti noortekoondiste eest on Kauber kaasa teinud 66 mängus ja löönud kümme väravat.

“Usun, et suudan meeskonda tuua kogemust ja võitlusvaimu, et minna iga vastase vastu sirge seljaga. Enda tugevusteks pean aga ründajale omast head väravavaistu, töökust ja kiirust. Individuaalselt on tähtis lüüa väravaid ja aidata seeläbi meeskonnal teha hea hooaeg ning astuda tabelis samm ülespoole,” rääkis Kauber.