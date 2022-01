Politsei palub abi 16aastase Kätlini leidmiseks

16aastane Kätlin lahkus 7. jaanuaril Rakvere perekodust ja pole sinna seni naasnud. Viimane kontakt Kätliniga oli 18. jaanuaril ja suure tõenäosusega viibis ta siis Pärnus. Politsei on kogunud kõikvõimalikku infot, et teha kindlaks, kuhu neiu minna võis. Eelnevalt kogutud info põhjal võib neiu elu ja tervis olla ohus.

Kätlin on 160 sentimeetrit pikk, keskmise kehaehitusega. Neiul on seljas must jope, jalas hallid dressipüksid ja mustad Nike jalatsid.