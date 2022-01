Parima pakkumise – 601 800 eurot – tegi ettevõte Apeki Arenduse OÜ. Uuel omanikul on plaanis ehitised korda teha ja anda pinnad üürile.

Mohri majana tuntud hoonetes paiknes pikka aega Pärnu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond. Pärast linnavalitsuse kolimist Suur-Sepa tänavale on linn Rüütli 23 ja 25 pindu välja rentinud.

Pärnu abilinnapea Irina Talviste avaldas lootust, et Rüütli 23 ja 25 omanikuvahetus toob Pärnu vanalinna uut elu ja et sealsed ettevõtjad panustavad ühiselt linna arengusse.

Apeki Arenduse OÜ põhitegevuseks on pindade üürileandmine.

Mugra on Creditifo andmeil seotud 11 ettevõttega.

Omanik ja kasusaaja on Tartu ärimees Jaan Mugra.

“Linnakodanikud on aastaid Rüütli tänava hääbumise pärast muret tundnud. Loodame, et Mohri aida ja äsja müüdud Rüütli 23 ja 25 hoonetega tekib meil uue inspireeriva sünergiaga kesklinna süda, mis toob nii pärnakad kui linna külalised taas enam Pärnu kesklinna ja eriti just Rüütli tänavale,” märkis Talviste.