Praegu elab otte Eestis tuhande ringis. Keskkonnaagentuuri peaspetsialist ja ulukite uurija Peep Männil ütles, et arvukuse tõusu taga on head elutingimused ja loomi on rohkem juurde sündinud kui neid kütitud. Elupaigana meeldivad Männili sõnutsi karudele vaheldusrikkad maastikud, kust leiaks toitu eri aastaaegadel. Et saaks haugata rabast jõhvikaid, mustikametsadest mustikaid, raiesmikelt vaarikaid. Põllultki käivad mesikäpad heameelega saadusi näppamas, et sügisest rasvavaru täiendada. Mahajäetud õunaaiad on sügisel karude lemmikkohad. Maitsevad pihlakadki.