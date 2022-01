Tooniandjad põllumajanduses

Võtsin kõnetraadi ­teise otsa Pärnumaa arenduskeskuse maakonna arendusjuhi Heiki Mägi ja küsisin, millised on tema arvates meil tooni andvad põllumajandusettevõtted. Neid reastades jooksid mõtted ühes suunas. Valikusse jäi viis: aktsiaselts Vändra, osaühingud Halinga, Weiss, Kaisma ja Mätiku Talu. Nende eesotsas on pühen­dunud, haritud ja tunnustatud juhid, tööandjad, traditsioo­­nilise maaelu väärtustajad. Loetelu sai koostatud tõde­musega, et teravilja kõrval ­varustab ­koduriik ennast toorpiimaga ise ära.