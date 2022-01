Eelarve menetluse ja abilinnapea Varje Tipu kuulamisel sai selgeks, et küsimaks lasteaiatasudeks 150 000 lisaeurot, tuleb käsi suruda sügavale lapsevanemate rahakotti. Arutelu käigus selgus, et linnavalitsuse liikmete arvates on selleks ­ratsionaalne vajadus, ja hääletustulemusena ilmnes koalitsiooni poliitiline tahe. Seda kõike olukorras, kus tint ei ole valimislubaduste plakatitel-programmides jõudnud õieti kuivadagi.