Endlas esimest korda lavastav Helena Kesonen ütleb enda kohta, et on läbi ja lõhki Kagu-Eesti inimene ja satub Pärnusse üliharva. Oma Pärnu teatri repertuaari lisanduvat lavastust “Valgusingel” soovitab ta neile, kes ei pelga pisukest musta huumorit. Seekord siis Rootsi oma, mis on lausa süsimust nagu lavakujunduski, samal ajal magus kompott eksistentsiaalsetest küsimustest tumemeelse erootika ja jumaliku ettemääratuseni.