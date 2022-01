​Tarraste mõrvatud Lihula apteekri Ülle Heinveri tütrele ja raskeid vigastusi saanud poiste emale Siret Keskülale tuli hommikul kohtuotsuse kohta meil. «Mõtlesin, kas lähen sinna eesti.ee lehele seda lugema, käed niimoodi värisesid, et ei saanud klahvidele pihtagi,» kirjeldas ta. «Mõtlesin, kas julgen lugeda.» Kõigepealt otsis ta tekstist sõna «eluaegne». Kui see silma hakkas, julges ta dokumenti edasi lugeda. Siis tegi ta lahendist kuvatõmmise ja saatis abikaasa Randole. «Kas see on päriselt, kas sinagi näed seda?» küsis naine.