Jätkuvalt on Eestis koole, kus õppetöö toimub veebi vahendusel, sest noorte seas möllab koroonaviiruse omikrontüvi, mis tekitab küsimusi, kuidas õpilased kooliprogrammi omandamisega hakkama saavad. Viiruseajastu on meile suurepärane õppetund, kuidas õpetada ja õppida nii, et õpilünki ei tekiks.