Häädemeeste valda asus juhtima hea naine

Häädemeeste valla üldpindala on ligikaudu 494 ruutkilomeetrit. Rannajoonel on pikkust ligemale 80 kilomeetrit. Ütleksin nii, et see piirkondlik arenguvaru tuleb vallarahva huvides tööle panna Pärnu linnast Iklani ehk Läti Vabariigini välja. Nii pikk merepiir loob võimalusi, aga ka kohustab.

Soovin, et Häädemeeste vallas elu edeneks ja vallaelanike arv kasvaks. Tuleb tööd teha selle nimel, et siin oleksid tagatud parimad võimalused elada, õppida, töötada ja puhata. Ainult sel juhul tahavad inimesed siin olla, siia tulla ja jäädagi. Minu üks suuri eesmärke on luua Tahkuranna ja Häädemeeste piirkonnas ühine hingamine, et vald oleks ühtne tervik, ja arvan, et see hakkabki toimima.