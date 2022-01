Rollerauto nina sai õnnetuses korraliku paugu

Politsei- ja piirivalveameti vanempressiesindaja Indrek Hirs täpsustas, et tegu polnud politseisündmusega, sest plekimõlkimise tagajärjel sõidukites viibinud inimesed viga ei saanud. “Tegemist oli kindlustusjuhtumiga,” märkis Hirs.

Kindlustusjuhtumite sageduse poolest on see ristmik Oja tänaval kõige õnnetusrohkeim. Valdavalt on siiski tegu olnud parkimisega seotud intsidentidega.