Tasavägisem oli silmapaistvama naissportlase väljaselgitamine. Ehkki aastaid on seda kategooriat valitsenud Pärnumaa parim naissportlane Kristin Tattar, pidi elukutseline kettalennutaja tänavu Eesti meistrivõistlustel tunnistama Keiti Tätte paremust. Vaatamata “eestikate” hõbedale, teenis Tattar tänavugi aasta naissportlase tiitli.

“Ma olen lõpuks elus leidnud selle, mis mulle tõeliselt rõõmu pakub ja mida ma tõeliselt armastan, see innustabki,” vastas pärnakas küsimusele, mis peale kõiki neid saavutusi ikka veel pingutama motiveerib.

Eelmisel aastal parima seeniorsportlase tiitlit vastu võttes naljatles pärnumaalane Raimo Kimmel, et tegemist on “alles” kolmandaga ja tõeks see osutuski: Kimmel pälvis nüüd juba neljanda tiitli. Küsimusele, kas mitmekordne Eesti meister teistele üldse võimalust ei anna, vastas Kimmel: “Ikka annan, aga nad ei taha võtta!”