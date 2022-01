Linlased loovutasid rekordkoguse ohtlikku jäädet

Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme sõnutsi on seda pea kolmandiku võrra enam, kui eelmistel kogumisringidel elanikelt minema viidi.

“Olgugi, et mullu jaanuariski korraldasime eraisikutele eterniidi tasuta äraveo ja kokku toimetati siis Pärnu elanikelt minema 85 tonni eterniiti, oli inimeste huvi aasta lõpus toimunud kogumisringide vastu taas väga suur,” rõõmustas linnaametnik ja tõdes, et eraisikute omanduses on endiselt palju eterniiti ja sügiseks plaanitakse uusi kogumisringe.