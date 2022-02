Tähelepanelik kodanik aitas tabada vargustes kahtlustatava mehe

21.–24. jaanuarini varastati Tori vallast Kilksama külast ettevõtte territooriumilt autodest kahel korral kütust, samuti haagis. Peale selles kadus samal ajavahemikul samas vallas Sauga alevikus firma laost tööriistu.

Kilksama külas tuli sündmuskohale tähelepanelik inimene, kelle vihjed aitasid politseil kuumadel jälgedel 24. jaanuari päeval vargustes kahtlustatava tabada.

Kriminaalmenetlust juhtiv ringkonnaprokurör Lauri Jõgi selgitas, et sissetungimisega vargused kahjustavad tugevalt kogukonna turvatunnet ja prokuratuur suhtub neisse väga tõsiselt.

“Praegusel juhul oleme taotlenud 30aastase kahtlustatava vahistamist, kuna tegemist on mehega, kes alles mõni kuu tagasi on kohtus süüdi mõistetud suure koguse narkootikumide käitlemise eest. Talle määrati tingimisi karistus lootuses, et ta parandab end, paraku näitavad seni kogutud tõendid, et see lootus ei ole end õigustanud. Ühtlasi soovime tänada inimest, kelle aktiivne tegutsemine aitas koguda kuriteo kohta olulisi tõendeid,” selgitas Jõgi.

Pärnu politseijaoskonna juhtuurija Reelika Kivi ütles, et uurimine on alles algstaadiumis. “Täpsemad asjaolud, muu hulgas selle, kas vargustega on seotud rohkem inimesi, selgitame välja kriminaalmenetluse käigus,” lausus ta.

Kivi tänas samuti kaaskodanikku, kelle abil vargustes kahtlustatav kiiresti tabati. Lisades, et kuigi vargad tegustevad enamjaolt pimedas, võiks igal ajal tunda huvi oma naabruses toimuva vastu.

“Kui märkate ebaharilikult käituvaid võõraid või kahtlasi tundmatuid sõidukeid, mis sõidavad aeglaselt mitmendat tiiru, nii et inimesed tunduvad midagi otsivat, tasub teavitada politseid, et saaksime seda infot kohe kontrollida. Enda kodu või ettevõtte saab turvalisemaks muuta kaameratega, samuti on abiks korralikud aiad ja lukustatud uksed ja väravad. Kvaliteetsest kaamerapildist võib olla varaste tabamisel palju abi,” rääkis Kivi.