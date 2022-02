Pärnu maakonnast suunati mullu taaskasutusse üle 21 miljoni pandipakendi. Foto on illustreeriv. FOTO: Eesti Pandipakend

Mullu tagastasid Eesti inimesed 293 miljonit ühe korra kasutatavat pandipakendit. See on suurim kogus, mille tarbijad on Eesti pandisüsteemi 16aastase ajaloo jooksul aastas tagastanud. Pärnu maakonnast suunati taaskasutusse 21,1 miljonit pakendit.